Studie: elektrische truck in 2035 met afstand vaakst verkocht

Elektrisch aangedreven vrachtwagens zullen in 2035 in Europa, Noord-Amerika en China bij de nieuwe verkoop een marktaandeel van meer dan 70 procent hebben. Dat schrijft advies- en accountantskantoor PwC in een rapport. Volgens PwC zijn elektrische trucks in 2030 al ongeveer 30 procent gunstiger om aan te schaffen dan dieselvrachtwagens. In dat jaar zou één op de drie nieuwe vrachtwagens elektrisch zijn.

De onderzoekers stellen dat elektrische trucks met een steeds snellere opmars bezig zijn, aangedreven door maatregelen van overheden om elektrisch rijden te stimuleren en toenemende kostenvoordelen. Zo zou de wegenbelasting in Europa voor e-trucks vanaf mei volgend jaar al de helft lager liggen dan voor dieselvrachtwagens. Transportbedrijven kunnen daardoor veel geld gaan besparen door over te stappen op elektrische voertuigen. Nu kosten e-trucks nog wel meer dan diesels, maar vanaf 2025 zou er al een voordeel kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege gestegen CO2-heffingen, hogere dieselprijzen en lagere kosten voor batterijen, aldus PwC.

De onderzoekers stellen wel dat daarvoor een sterke uitbreiding nodig is van noodzakelijke infrastructuur, met name laadpalen en waterstofstations. Ze zeggen dat alleen al in Europa hiervoor 36 miljard euro nodig is om dit continentaal dekkend te maken. De Europese autobrancheorganisatie ACEA heeft al vaker gezegd dat er veel meer laadpunten voor elektrische trucks moeten bijkomen, want dat zijn er nu nog veel te weinig. Daardoor wordt de transitie naar elektrisch rijden geremd. ACEA vindt dat de Europese Commissie hier meer vaart achter moet zetten.