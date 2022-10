Studie: tekort aan duurzame brandstoffen dreigt voor luchtvaart

Luchtvaartbedrijven kunnen op termijn minder snel vergroenen door een tekort aan duurzame brandstoffen. Volgens een studie van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de TU Delft dreigt vanaf 2035 een tekort zijn aan grondstoffen. Dat zou concreet betekenen dat tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met slechts 40 procent zal zijn afgenomen afgezet tegen de situatie dat vliegtuigen gebruik blijven maken van fossiele kerosine.

De beperkte beschikbaarheid van Europese grondstoffen die nodig zijn voor het produceren van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF), vormt volgens de onderzoekers een belemmering voor het halen van de door de Europese Commissie voorgestelde bijmengdoelstellingen. Bij voldoende beschikbaarheid van grondstoffen zal de uitstoot twee keer lager liggen, aldus de onderzoekers. “Vanaf 2035 zien we een fors en groeiend gat tussen aanbod en verwachte vraag”, zegt Johan Kos, projectleider en hoofdauteur van de studie.

In de conclusies houden de onderzoekers rekening met een tweetal situaties. In een daarvan worden vliegtuigen op groene waterstof vanaf 2035 ingezet op korte en middellange afstanden. In het andere geval worden zulke toestellen niet ingezet, en wordt in plaats daarvan extra gevlogen met vliegtuigen op SAF.

Andere klimaateffecten zoals de invloed van waterdamp en roet zijn niet onderzocht. Volgens de onderzoekers zou dit ook onderzocht moeten worden om een completere inschatting te kunnen maken van de mogelijke bijdrage van waterstof-aangedreven vliegtuigen en SAF op klimaatneutrale luchtvaart.