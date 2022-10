Toeristen in EU veel happiger op overnachtingen bij deelplatforms

Toeristen hebben in de Europese Unie in de eerste zes maanden van dit jaar 199 miljoen nachten doorgebracht in accommodaties die voor de korte termijn werden gehuurd, zoals woningen die via Airbnb of Booking.com worden aangeboden. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode van 2021, stelt het Europese statistiekbureau Eurostat. In dat jaar waren in veel Europese landen nog coronabeperkingen van kracht. Ook was reizen naar Europa nog niet altijd mogelijk.

Het zogenaamde platformtoerisme komt ook boven het niveau van 2019 uit, het jaar voor de coronapandemie. Toen werden er zo’n 193 miljoen overnachtingen geboekt via de deelplatforms.

De Europese Commissie sloot in maart 2020 een overeenkomst met Airbnb, Booking.com, Expedia Group en Tripadvisor over het delen van data. Eurostat baseert zich bij dit cijfer op de data die het van die vier platformbedrijven krijgt.