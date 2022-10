Universele oplader krijgt steun Europees Parlement

Het Europees Parlement steunt het afdwingen van een universele oplader voor nieuwe telefoons en andere apparaten in de Europese Unie. Als de EU-landen ook definitief instemmen, kunnen EU-burgers over twee jaar voor ieder apparaat een USB-C-adapter gebruiken.

De regel gaat gelden voor kleine en middelgrote apparaten als tablets, digitale camera’s, e-readers en koptelefoons. Ook iPhones en andere Apple-producten moeten aan de USB-C, ondanks het verzet van het Amerikaanse bedrijf. Laptops gaan ook onder de nieuwe regels vallen, al krijgen fabrikanten daarvoor wat meer tijd.

De komst van een universele oplader moet het consumenten gemakkelijker maken. Nu moeten zij nog verwarrend veel verschillende laders aanschaffen en daarvoor steeds de portemonnee trekken. De nieuwe regel scheelt ook een berg afval, hopen voorvechters.

De EU werkt al ruim tien jaar aan het terugdringen van het aantal opladers. Eerder hoopte zij dat fabrikanten zelf een gezamenlijke stekker zouden kiezen, maar dat kwam er maar niet van. Nu het Europees Parlement heeft ingestemd, is het woord nog aan de EU-landen. Die bereikten voor de zomer al een principeakkoord met het parlement.

De afgedwongen standaard voor opladers, de eerste ter wereld, zou in het najaar van 2024 kunnen ingaan. De EU hoopt dat de rest van de wereld haar voorbeeld volgt. De Europese markt telt zo zwaar dat fabrikanten mogelijk uit eigen beweging al geheel overstappen op USB-C.

PvdA-EuroparlementariĆ«r Lara Wolters viert de komst van de universele oplader alvast. De nieuwe regels voorkomen volgens haar weinig duurzame “onnodige productie” en beschermen consumenten tegen elektronicareuzen. Want fabrikanten “veranderen hun opladers vaak alleen maar om consumenten te verplichten een nieuwe te kopen”.

Haar CDA-collega Toine Manders is nog niet tevreden. Hij wil ook een standaardlader voor elektrische fietsen en gereedschap en een standaard voor draadloos opladen. “We reguleren nu vooral het verleden, niet de toekomst.” Ook GroenLinkser Kim Sparrentak spreekt van “een eerste kleine stap” en mikt hoger. “Een standaardoplader is lang niet genoeg. De ICT-sector stoot meer uit dan de luchtvaart, dus er is veel meer werk aan de winkel om die sector te verduurzamen.”

De Europese Commissie schat dat de nieuwe regels consumenten jaarlijks 250 miljoen euro aan kosten en 11.000 ton aan elektronisch afval besparen.