Vakbond FNV: hoge inflatie dwingt mensen tot ingrijpende keuzes

De hoge prijzen van de laatste tijd raken Nederlanders hard en zorgen voor veel geldzorgen. Vakbond FNV heeft onderzoek gedaan onder ruim 28.000 van zijn leden en noemt de uitkomst “schokkend”. Volgens de bond stelt bijna een kwart van de jongeren het krijgen van kinderen uit door de financiële onzekerheid. Een derde van de bijstandsgerechtigden zou maaltijden overslaan om kosten te besparen.

Door de oplopende inflatie worden veel mensen gedwongen om ingrijpende keuzes te maken, wijst de peiling van FNV uit. Mensen kiezen er bijvoorbeeld ook voor om wat zuiniger te doen bij de wekelijkse boodschappen. Of ze gaan soms minder naar de dokter of de tandarts.

Van de ondervraagden zei 68 procent zich zorgen te maken. Bij een eerder onderzoek van de bond in maart gaf nog maar 56 procent dat antwoord. Vooral twintigers zouden zich druk maken over hun financiële situatie. En wie betalingsproblemen voorziet is met name bang voor de hoogte van de energierekening. Ook zijn er relatief veel mensen die zich zorgen maken over het betalen van de zorgverzekering, aldus de bond.

“Gesprekken over de torenhoge energieprijzen en dure boodschappen zijn aan de orde van de dag. Maar dat de financiële onzekerheid zó diep ingrijpt in de levens van onze leden, is echt zorgwekkend”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. “Maaltijden overslaan om je geldzorgen op te lossen gaat echt over de rand heen van de beschaving, in een rijk land als het onze. Dat geldt ook voor het uitstellen van je kinderwens.”

De bond spreekt van een inkomenscrisis omdat de lonen in Nederland niet meebewegen met de prijsstijgingen. Volgens FNV gaven leden aan dat ze zeker zo’n 200 tot 300 euro per maand extra nodig hebben om te kunnen rondkomen. De bal wordt daarbij niet alleen bij de werkgevers gelegd. Veel leden zouden ook vinden dat het kabinet te weinig doet om de inkomenscrisis te keren.