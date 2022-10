Vliegen deze herfstvakantie nauwelijks meer te betalen

Vliegen is natuurlijk niet de beste keuze voor het milieu, maar soms is het sneller, makkelijker en voorheen was vliegen vaak goedkoper dan de trein. Deze aankomende herfstvakantie kunnen de meeste Nederlanders het wel vergeten met een spontane citytrip naar Milaan of Rome of een weekje in de zon op Ibiza. Wordt het dan toch de verwarming aanzetten thuis of een extra trui aan?

Naar aanleiding van de aankondiging gisteren dat er drastisch gesneden wordt in het aantal vluchten vanaf Schiphol, voerde spaarplatform Raisin een onderzoek uit naar de vliegprijzen naar tien geliefde vakantiebestemmingen van Nederlanders in de herfstvakantie. Wat blijkt: de prijzen zijn ondertussen voor een doorsnee gezin niet meer te betalen.

Met behulp van de vergelijkingsdienst Google Flights werd gekeken naar het huidige en gemiddelde prijsniveau van vliegtickets. De gemiddelde prijs voor een enkeltje vanaf Schiphol ligt ondertussen bij € 227,50 per persoon als je vertrekt op 15 oktober, of € 176,40 per enkeltje als je in het zuiden of midden van het land woont en een week later vakantie hebt. Volgens de prijsgegevens van Google liggen deze prijzen voor de vakantieweek van Noord-Nederland 153% hoger dan normaal. In de week van 22 oktober, wanneer kinderen en ouders in Regio Midden en Zuid vakantie hebben, zijn tickets ongeveer precies twee keer zo duur dan in de voorgaande jaren.

Het zuiden is grotendeels onbetaalbaar, Praag nog relatief gunstig

Zodra het weer omslaat zoeken de meeste Nederlanders het liefst de zon op. Vooral nu het deze week veel kouder is dan normaal rond deze tijd in september en we de verwarming het liefst uitlaten door de energiecrisis. Toch is dit jaar een treinritje naar Antwerpen of een stedentripje naar Keulen realistischer dan cityhoppen naar de grote metropolen in het zuiden. Tickets voor Barcelona, Athene en Madrid zijn na Boedapest het sterkste in prijs gestegen.

Hieronder het overzicht van de prijzen zoals deze op donderdagavond 29 september 2022 te vinden waren. De tendens is overigens voor vrijwel alle bestemmingen nog altijd stijgend, ook voor tickets die verder in de toekomst liggen.

In sommige gevallen zijn retourtjes natuurlijk goedkoper dan een enkele vlucht. Over het algemeen vallen heen- en terugvluchten zo’n tien tot dertig procent goedkoper uit dan twee enkeltjes. Ook zijn er nog wel wat goedkopere tickets te vinden als je niet in het weekend vliegt. Maar ook hier laten de prijsgegevens onmiskenbaar zien dat tickets vanaf Schiphol enorm in prijs gestegen zijn.

In de afgelopen weken zijn prijzen meermaals over de kop gegaan

Drie weken geleden boekte je nog een enkeltje Rome voor € 73; nu betaal je op 15 oktober al € 209. Athene? Drie weken geleden nog onder € 100 per vlucht, ondertussen zitten we op € 301 voor dezelfde data. Interessant is ook dat deze ongekende prijsstijgingen in veel andere Europese landen helemaal niet te zien zijn. De gegevens lijken dus wel degelijk een directe samenhang met de problemen op Schiphol te suggereren.

De vergelijking van Raisin laat in ieder geval onmiskenbaar zien: vliegen is deze herfst exorbitant duur. En het is maar de vraag of een gezin uit Utrecht met twee kinderen in de basisschoolleeftijd het budget heeft om meer dan € 1200 euro neer te tikken voor een retourtje Ibiza in de Herfstvakantie. Of een gezin uit Maastricht € 1200 om een weekje de Griekse hoofdstad te bewonderen. Vooral nu de inflatie naar een recordhoogte van 17,1% is gestegen, zullen veel gezinnen twee keer moeten nadenken voordat ze een vliegreis boeken. Dan toch maar in eigen land blijven met een extra trui aan of met de trein de grens over.

Methodologie

Alleen vluchten met een kortere overstap (tot drie uur) en een vliegroute die niet leidt tot meer dan vier uur extra reisduur zijn meegenomen in de berekeningen. Voor het bepalen van het gemiddelde prijsniveau is het gemiddelde van de twee uitersten genomen die Google Flights aangeeft als het standaard prijsbereik. Google geeft uitsluitend informatie over het prijsniveau van enkele vluchten; daarom werd dit als basis voor de berekeningen genomen.

Noord Nederland heeft herfstvakantie van 15 oktober t/m 23 oktober 2022 ; Zuid en Midden Nederland van 22 oktober t/m 30 oktober 2022.