Wall Street verder omhoog na forse winsten op maandag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met een stevige winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street speculeren dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk wat minder agressief zal worden met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Tesla toonde enig herstel na de scherpe koersval een dag eerder. Branchegenoot Rivian Automotive kwam met meevallende productiecijfers en werd fors hoger gezet.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,9 procent hoger op 30.055 punten. De brede S&P 500 klom 2,2 procent tot 3757 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,5 procent tot 11.085 punten. Op maandag waren winsten op de koersenborden tot 2,7 procent te zien.

Tesla noteerde een plus van dik 3 procent. Een dag eerder kelderde de maker van elektrische auto’s nog bijna 9 procent na tegenvallende leveringen in het derde kwartaal. Rivian sprong bijna 7 procent omhoog. Het bedrijf maakte bekend dat in het derde kwartaal 7363 elektrische voertuigen zijn gebouwd, een toename met 67 procent in vergelijking met het tweede kwartaal. Daarnaast handhaafde Rivian zijn doelstelling om heel dit jaar 25.000 elektrische wagens te produceren.

Biotechnoloog Gilead Sciences ging op zijn beurt bijna 3 procent vooruit na een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De analisten van de bank zeggen dat Gilead momenteel ondergewaardeerd is. Pizzaketen Domino’s Pizza kreeg er ruim 4 procent aan waarde bij dankzij een koopadvies van UBS. De Zwitserse bank stelt dat zorgen over een afzwakkende vraag naar pizza’s overtrokken zijn.

Verder werd onlinemarktplaats Poshmark ruim 13 procent hoger gezet. Het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Naver neemt Poshmark over in een deal ter waarde van ongeveer 1,2 miljard dollar in contanten.

Kort na aanvang van de beurshandel worden nog gegevens gemeld over de fabrieksorders en vacatures in de Verenigde Staten. Maandag kwamen cijfers over de Amerikaanse industrie naar buiten. Daaruit bleek dat de industriĆ«le bedrijvigheid in ’s werelds grootste economie aan het afzwakken is.

De olieprijzen zaten in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 85,86 dollar en Brentolie werd ook 2,7 procent duurder, op 91,27 dollar per vat. De euro was 0,9926 dollar waard, tegen 0,9822 dollar een dag eerder.