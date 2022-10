Aandacht voor Arcadis en Ajax bij opening beurs

Ingenieurs- en adviesbedrijf Arcadis is woensdag een blikvanger op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf stort zich na een overname van een Iers consultancybedrijf nadrukkelijker op de chipsector en de medische markt, zo werd voor het openen van de beurs bekend.

Arcadis telt 232 miljoen euro neer voor de overname van DPS Group, dat met 2850 medewerkers actief is in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf staat klanten vooral met advies over hoogwaardige technologie bij. Arcadis, dat op kostenvoordelen van zo’n 8 miljoen euro rekent, verwacht de overname nog dit jaar af te ronden.

Ajax staat ook in de belangstelling na het voor de Amsterdamse voetbalclub dramatisch verlopen Champions League-duel tegen Napoli. De Italiaanse ploeg versloeg Ajax met 6-1, waarmee de Amsterdammers hun grootste Europese thuisnederlaag ooit hebben geleden. Ook wordt overwintering in de lucratieve Champions League nu moeilijker.

Het is verder de vraag of de Europese beurzen het positieve sentiment van de afgelopen twee dagen kunnen vasthouden. De AEX en andere belangrijke graadmeters wonnen terrein dankzij speculatie dat centrale banken mogelijk vaart minderen met hun renteverhogingen.

September was nog een erg slechte maand voor de aandelenbeurzen door het vooruitzicht op fors hogere rentes. Maar signalen dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten verslechtert, gaven beleggers de afgelopen dagen hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve minder rigoureus tekeergaat bij het bestrijden van de inflatie.

De Aziatische beurzen stonden nog overwegend op winst. De Hang Seng in Hongkong sprong ruim 6 procent omhoog en de Nikkei in Tokio won 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 1,7 procent en de Kospi in Seoul stond 0,4 procent hoger.

Oliebedrijven als Shell en BP staan ook in de belangstelling op de dag dat OPEC-landen en bondgenoten als Rusland en Kazachstan bijeenkomen. Ze maken in Wenen nieuwe productieafspraken en zijn naar verluidt van plan fors minder olie op te pompen, om zo de prijzen te stutten. Amerikaanse olie en Brentolie werden woensdagochtend iets goedkoper.

Chipfabrikant STMicro beweegt in Parijs mogelijk op de goedkeuring uit Brussel van een Italiaanse subsidie van ruim 292 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor de bouw van een nieuwe fabriek bij de Siciliaanse stad Catania.