Dure energie en hoge rentes remmen volgens WTO wereldhandel

Hogere rentes en sterk gestegen prijzen voor energie en kunstmest hebben volgend jaar sterke invloed op de wereldhandel. Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) neemt de wereldwijde import en export in 2023 veel minder hard toe dan eerder geraamd.

De WTO gaat er nu van uit dat de wereldhandel in 2023 met 1 procent toeneemt ten opzichte van dit jaar. Dat is veel minder dan de 3,4 procent groei die de organisatie in april voorspelde. Dit jaar groeit de wereldhandel naar verwachting nog met 3,5 procent.

Door de Russische inval in Oekraïne zijn aardgas en elektriciteit veel duurder geworden in Europa. Hierdoor zullen huishoudens minder uitgeven en zitten ook industriebedrijven met veel hogere kosten, wat de handel tussen landen kan remmen. Renteverhogingen in onder andere de Verenigde Staten zullen volgens de WTO leiden tot lagere investeringen in vastgoed, machines en auto’s. Daarnaast is ook kunstmest duurder geworden, wat in ontwikkelingslanden tot financiële nood kan leiden.

Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO deed een oproep aan landen om crisissituaties niet te bezweren met handelsbarrières om binnenlandse bedrijven te beschermen. “Het versoberen van mondiale toeleveringsketens verergert de inflatiedruk alleen maar, wat na verloop van tijd leidt tot tragere economische groei en een lagere levensstandaard.”

De WTO waarschuwde eind september al dat de de wereldeconomie afglijdt richting een recessie. Daarbij wijst de instelling ook op de strenge lockdowns die China invoert bij uitbraken van het coronavirus. Die leggen een groot deel van het openbare leven plat en verstoren vaak ook productieprocessen.