ECB-directielid Panetta ziet niets in ministerspost Italië

Directielid Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank (ECB) ziet er niets in om minister van Financiën van Italië te worden. Zijn naam deed meermaals de ronde in Italiaanse media als gehoopte kandidaat. Maar in een besloten bijeenkomst met ministers van Financiën van de eurolanden heeft de Italiaan laten weten geen minister te willen worden in het kabinet van de uiterst rechtse Giorgia Meloni, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De financiële markten en andere eurolanden wachten met spanning af wie de Italiaanse minister van Financiën wordt. Het Zuid-Europese land heeft na Griekenland de hoogste schuldenlast van de Europese Unie. Daarnaast kampt Italië al jaren met lage economische groei.

Meloni hoopt een minister van Financiën aan te stellen die geloofwaardigheid uitstraalt en de markten de geruststelling geeft dat het fiscale beleid van Mario Draghi voortgezet wordt. Die maakte een begin met hervormingen die de economie moeten laten groeien en zei een verantwoordelijk begrotingsbeleid na te streven. De 63-jarige Panetta, die eerder de centrale bank van Italië leidde, zou binnen dat profiel passen.

Een andere optie is om de zittende minister van Financiën, Daniele Franco, opnieuw aan te stellen. Dat zou echter afbreuk kunnen doen aan Meloni’s belofte een totaal nieuwe koers te varen.