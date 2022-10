Europese Commissie ziet toch ruimte voor prijsplafond gas

De Europese Commissie wil toch praten over een limiet aan de gasprijs. De commissie zag lang niets in een prijsplafond, maar “de situatie is wezenlijk veranderd”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Het draagvlak voor zo’n maatregel om de torenhoge energieprijzen te dempen is volgens haar gegroeid en sommige bezwaren zijn minder zwaar gaan wegen.

Met name zuidelijke EU-landen dringen onder druk van burgers en bedrijven die hun rekeningen niet meer kunnen betalen al geruime tijd aan op een maximumprijs voor gas. Inmiddels zijn de voorstanders in de meerderheid. Maar de commissie en lidstaten als Nederland en Duitsland willen niet zo rigoureus ingrijpen in de energiemarkt. Ze vrezen onder meer dat leveranciers Europa inruilen voor beter betalende klanten.

“We staan klaar om een plafond te bespreken voor de prijs van gas dat wordt gebruikt om stroom op te wekken”, zei Von der Leyen in het Europees Parlement, zoals Spanje en Portugal eerder zelf al hebben ingevoerd. “Maar we moeten ook kijken naar gasprijzen buiten de elektriciteitsmarkt.” Ze leek te verwijzen naar een algemeen prijsplafond als “tijdelijke oplossing” zolang de gasprijs nog buitensporig wordt bepaald door het pijpleidinggas uit Rusland.

Een prijsplafond kan de aanvoer van gas op het spel zetten, memoreerde Von der Leyen. Maar de steun is groter en “we zijn nu beter voorbereid”. De gasopslagreservoirs van de EU zijn inmiddels voor 90 procent gevuld, meldde ze.

De EU-leiders komen vrijdag in Praag bijeen voor een top die waarschijnlijk in het teken staat van de energiecrisis.