Franse staking treft dieselaanbod Europa

Het aanbod van diesel in Europa komt onder druk te staan door een aanhoudende staking bij Franse olieraffinaderijen. De aanvoer van diesel is al sinds de Russische inval in Oekraïne lager dan normaal. Door de stakingen, die al negen dagen duren, produceert Frankrijk nu ook minder diesel en verwarmingsolie dan normaal.

De prijs van diesel ging de afgelopen dagen al fors omhoog omdat de Franse raffinaderijen niet op volledige capaciteit draaien. Volgens oliehandelaar Gunvor is de krapte op de markt nu vergelijkbaar met die in de eerste weken na de Russische invasie.

Ook binnen Frankrijk leveren de stakingen problemen op. Sommige tankstations in het land hebben ook tekorten aan brandstof doordat er te weinig geleverd wordt. Dat gebeurt met name aan de landsgrenzen. In het noordwesten van Frankrijk is de verkoop van brandstoffen in jerrycans en andere draagbare verpakkingen aan banden gelegd.