Gasopslagen Frankrijk en België zijn vol

De Franse gasopslag is volledig gevuld. Dat heeft de Franse energietoezichthouder Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) woensdag bekendgemaakt. Ook in België kan er geen gas meer bij in de opslagen, meldde het Belgische ministerie van Energie een dag eerder al. Daarvoor al zou Portugal de gasopslagen volledig hebben gevuld.

Volgens de Franse waakhond heeft dat land haast 130 terawattuur aan gas opgeslagen. Dat is goed voor twee derde van het Franse gasverbruik in een normale winter.

In België gaat het om 8 terawattuur, wat goed is voor 4 procent van het jaarlijks gasverbruik. Dat land kan via pijpleidingen met Groot-Brittannië wel veel gas uit Noorwegen invoeren. Portugal heeft 3,9 terawattuur aan gas in opslag.

De Nederlandse gasopslagen waren maandag voor ruim 92 procent gevuld, meldt de Europese belangenvereniging voor gasinfrastructuur GIE op zijn site met opslagcijfers. De EU-landen proberen de voorraden voor de winter zo snel mogelijk te vullen om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dat komt na de ontploffingen bij de Nord Stream-pijplijn nu alleen nog over land Europa in.