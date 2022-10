Gazprom gaat weer gas leveren aan Italië

Het Russische staatsgasconcern Gazprom gaat weer aardgas leveren aan Italië via Oostenrijk. Zaterdag werden de gasleveringen aan Italië via een Oostenrijkse pijpleiding stilgelegd vanwege veranderingen in Oostenrijkse regelgeving. Gazprom zegt dat het samen met Italiaanse afnemers een oplossing heeft gevonden waardoor er weer gas geleverd kan worden.

Het Russische gas komt Italië binnen via de stad Tarvisio, die ligt aan de grens met Oostenrijk. De Oostenrijkse gasautoriteit weigerde gas door te laten omdat er veranderingen waren in regelgeving. Daardoor kon Gazprom geen contracten tekenen voor het transport van gas door Oostenrijk naar Italië. Maar Gazprom stelt nu dat Oostenrijk weer bereid is om Russisch gas door te laten.

Het Italiaanse olie- en gasconcern Eni bevestigde dat er weer gas stroomt vanuit Oostenrijk en ook de Oostenrijkse toezichthouder meldde dat er een oplossing is gevonden.

Italië is bezig zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen door meer te importeren uit bijvoorbeeld Algerije en versneld werk te maken van hernieuwbare energiebronnen. Voordat de oorlog in Oekraïne begon, was Rusland goed voor circa 45 procent van het gasverbruik in Italië. In juni was dit gedaald naar 25 procent. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat Italië nu nog maar voor 10 procent van zijn gas afhankelijk is van Rusland.

De Europese gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam stond woensdagochtend iets lager. De prijs voor een megawattuur gas zakte met 0,6 procent tot ongeveer 161 euro. Maandag en dinsdag ging de prijs ook al omlaag door afzwakkende zorgen over gastekorten in de winter en de verwachting van mild weer in West-Europa.