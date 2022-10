Hongkongse beurs schiet omhoog na terugkeer beleggers

De aandelenbeurs in Hongkong is woensdag omhoog geschoten. Beleggers keerden terug na een feestdag en trokken zich op aan de winsten op de beurzen in New York. Rentes op staatsobligaties daalden, dus waren aandelen weer erg in trek. Die ommekeer is te danken aan speculatie op de beurs dat centrale banken hun rentes minder fors zullen verhogen.

De Hang Seng in Hongkong won 5,5 procent. De beurzen in de Volksrepubliek China waren gesloten vanwege een nationale feestdag. De Japanse Nikkei steeg 0,4 procent en de Kospi in Seoul stond een fractie lager. De All Ordinaries in Sydney won 1,6 procent.

In Zuid-Korea stegen de prijzen in september iets minder hard dan in de voorgaande maand. Het is de tweede maand op rij waarin de inflatie is afgenomen. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voedsel en energie niet meetellen, steeg in september juist iets ten opzichte van augustus.

TSMC won 3,7 procent in Taipei. Analisten van Morgan Stanley noemden het aandeel de beste keuze in de chipindustrie, omdat het Taiwanese bedrijf marktleider is en daardoor veel invloed heeft op de prijzen. Zo zou Apple ingestemd hebben met een prijsverhoging waar het Amerikaanse techbedrijf eerder nog tegen was.

In Hongkong was BYD een opvallende winnaar. De fabrikant van elektrische auto’s en accu’s maakte bekend in september 187 procent meer auto’s te hebben verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook sloot het bedrijf een grote verkoopdeal met autoverhuurder Sixt. Het bedrijf werd 8,3 procent meer waard.

De olieprijzen daalden licht in de aanloop naar de vergadering van de OPEC+. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 86,18 dollar per vat. Brentolie zakte 0,3 procent tot een prijs van 91,53 dollar per vat.