Huishoudens eurozone konden minder sparen in tweede kwartaal

Huishoudens in de eurozone spaarden in het tweede kwartaal van dit jaar minder dan in de eerste drie maanden. Statistiekbureau Eurostat becijferde dat zij gemiddeld 13,7 procent van hun inkomen opzij zetten, terwijl dat in het eerste kwartaal nog meer dan 15 procent was.

In het tweede kwartaal gingen de prijzen voor energie hard omhoog. Dat leidde ertoe dat bedrijven meer geld gingen vragen voor hun producten om die gestegen kosten goed te maken, waardoor het leven in algemene zin duurder werd.

Die stijgende inflatie zorgt ervoor dat huishoudens een groter deel van inkomen kwijt zijn aan eerste levensbehoeften en dus minder geld hebben om te sparen. Huishoudens zagen hun uitgaven voor consumptie sneller stijgen dan hun inkomen, valt ook op te maken uit de cijfers van Eurostat.

De winsten van bedrijven gingen in de maanden april tot en met juni iets omlaag. Zij waren meer kwijt aan lonen en konden dat niet helemaal goedmaken.