IMF: risico dat lonen inflatie extra aanjagen voorlopig beperkt

Het risico op een zogeheten loon-prijsspiraal die de al zeer hoge inflatie in de wereld verder kan aanjagen, is voorlopig beperkt. Dat stellen economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die hebben onderzocht hoe enigszins vergelijkbare situaties in het verleden zijn uitgepakt.

Het leven wordt de laatste tijd in tal van landen steeds duurder, ook in Nederland. Vooral de energieprijzen stijgen hard sinds Rusland zijn buurland Oekraïne is binnengevallen. Vakbonden klagen overal dat de lonen daarom harder omhoog moeten. Maar veel economen hebben juist gewaarschuwd dat als de lonen te veel stijgen in reactie op de hoge inflatie, dit de prijzen nog verder kan opdrijven.

Het IMF heeft meer dan twintig vergelijkbare situaties in ontwikkelde landen uit de afgelopen vijftig jaar onder de loep genomen. De kenners wijzen erop dat de lonen meestal wel omhoog gingen, maar niet zoveel dat de prijzen hierdoor extra gingen stijgen. Volgens hen betekent dit dat het fenomeen van een loon-prijsspiraal eigenlijk zeldzaam is. Dat zou “enige geruststelling” moeten bieden.

Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen, aldus het IMF. Uiteindelijk komt het volgens de economen van het fonds ook erg neer op verwachtingen. Wanneer bedrijven en huishoudens allemaal denken dat de inflatie nog lang heel hoog zal zijn, zullen vakbonden extra hoge lonen afdwingen. Maar als we er allemaal van uitgaan dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is en op den duur weer weggaat, dan zou de situatie ook sneller weer normaal kunnen worden.

Het IMF heeft meerdere hoofdstukken vrijgegeven van een belangrijk rapport dat volgende week wordt gepresenteerd. Een daarvan gaat over de loon-prijsspiraal, een andere gaat over de klimaataanpak. Kenners van het fonds waarschuwen dat landen daar niet mee moeten wachten nu de inflatie overal flink is opgelopen en economische recessies op de loer liggen. Uitstel zou de omslag waar de wereld voor staat alleen maar duurder maken.

Volgens berekeningen van het IMF kunnen de wereldwijde inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken de economische groei de komende jaren enigszins afremmen. Mondiaal zou het kunnen gaan om een kwart procentpunt per jaar. Ingezoomd op bijvoorbeeld Europa ligt dit percentage nog wat lager. Maar als er langer wordt gewacht met het doorvoeren van veranderingen zou de jaarlijkse schade veel groter kunnen uitvallen. Ook wijst het IMF er nogmaals op dat de lasten van de klimaataanpak niet in verhouding staan tot de uiteindelijke voordelen die dit oplevert.