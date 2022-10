Makelaarsland: minder bezichtigingen en overbiedingen koophuizen

Makelaarsland, een van de grootste makelaarskantoren van Nederland, ziet ook dat de woningmarkt afkoelt. Zo wordt er aanzienlijk minder overboden op koophuizen en daalt het aantal bezichtigingen, maakte de organisatie bekend.

Waar vorig jaar zomer in 80 procent van de gevallen werd overboden, ligt dat percentage nu op 47 procent. Dat betekent een absolute daling van ruim 33 procentpunt. “De afgenomen interesse van kopers is terug te zien in het percentage biedingen boven de vraagprijs”, aldus Makelaarsland.

Het aantal bezichtigingen daalde in het afgelopen kwartaal met 42 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De teruggang komt vooral door de stijging van de hypotheekrente. Zo is de hypotheekrente voor tien jaar vast in nog geen jaar tijd met 3 procentpunt toegenomen. “Daarnaast hebben we te maken met stijgende energielasten. Dit speelt een steeds grotere rol in het koopproces. We zien dit onderwerp steeds vaker terugkomen in de gesprekken met onze klanten en merken dat kopers daardoor voorzichtiger worden”, constateert Makelaarsland.

Eerder werd al bekend dat de huizenprijzen in augustus licht zijn gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden huizenkopers gemiddeld 0,1 procent minder voor een bestaande woning dan in de maand ervoor. Daarmee was sprake van een trendbreuk.