Musk wil Twitter deel maken van nieuwe ‘alles-app’

Elon Musk wil berichtendienst Twitter onderdeel maken van een zogeheten ‘alles-app’. Dat heeft de Tesla-topman in een tweet gezegd nadat bekend was geworden dat hij de overname van Twitter toch weer door wil zetten. Een ‘alles-app’ is een app die gebruikers zoveel verschillende diensten biedt dat zij eigenlijk niet meer naar andere apps toe willen.

Een goed voorbeeld van zo’n app is het Chinese WeChat. Die app is eigenlijk een chatapp, zoals de naam al aangeeft, maar gebruikers kunnen in die app ook winkelen en gamen. Daarnaast biedt WeChat een eigen betalingssysteem, kunnen er bijvoorbeeld taxi’s worden besteld of maaltijden en kunnen gebruikers allerhande bankzaken lenen. Dat gebeurt deels doordat allerlei bedrijven graag hun diensten in WeChat aanbieden omdat zoveel mensen die app gebruiken.

In het Westen is er geen vergelijkbare app. Facebook-moeder Meta heeft geruime tijd pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt. Inmiddels lijkt dat bedrijf zich niet meer ten doel te hebben gesteld om een ‘alles-app’ te bezitten.

Over Musks plannen is verder weinig bekend. In zijn eenregelige tweet liet hij alleen de naam van zijn ‘alles-app’ los: X.