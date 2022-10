Olieminister VAE: OPEC+ zal ‘juiste besluit’ nemen

De landen van de oliealliantie OPEC+ zullen woensdag bij de beleidsvergadering “het juiste besluit” nemen over de productie. Dat zei olieminister Suhail al-Mazrouei van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voorafgaand aan de vergadering bij het OPEC-hoofdkantoor in Wenen. Het is voor het eerst sinds maart 2020 dat de OPEC+ weer fysiek vergadert.

Mogelijk kan de OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, de productie vanaf november met wel 2 miljoen vaten per dag gaan verlagen om de olieprijs te stutten. Dat zou de grootste verlaging in twee jaar worden. De minister zei dan ook dat het een “belangrijke” vergadering wordt. Al-Mazrouei gaf aan dat de OPEC+ zal kijken naar zorgen over de economische afzwakking en de impact van een mogelijke recessie op de olievraag.

De olieminister van Koeweit zei dinsdag dat de OPEC+ de belangen van zowel producenten als consumenten zal meenemen in het productiebesluit. De Amerikaanse regering zou willen dat de OPEC+ niet besluit om fors minder olie op te gaan pompen omdat daardoor de brandstofprijzen aan de pomp kunnen stijgen.

Vooral Rusland zou aansturen op een flinke productieverlaging. Moskou zou zo de energieprijzen in Europa kunnen opstuwen, waardoor de energiecrisis escaleert. Op die manier zou het Kremlin Europa kunnen straffen voor de steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Russische vicepremier en voormalig olieminister Alexander Novak zou de vergadering van de OPEC+ gaan bijwonen.