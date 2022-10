OPEC+ gaat olieproductie waarschijnlijk fors verlagen

De grote olieproducerende landen verenigd in de alliantie OPEC+ komen woensdag bijeen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om te vergaderen over de productie. De verwachting is dat de OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, de productie in november flink gaat verlagen om zo de olieprijzen te stutten. Mogelijk gaat het om een productieverlaging met meer dan een miljoen vaten (van 159 liter) per dag.

Het is voor het eerst sinds maart 2020 dat de OPEC+ weer fysiek vergadert. Door de coronapandemie werden die vergaderingen voorheen alleen online gehouden. Ook zal er een persconferentie worden gegeven na afloop van de bijeenkomst. Toen de coronacrisis uitbrak, verlaagde de OPEC+ de productie sterk om zo de prijzen te ondersteunen. Sinds medio 2021 is de productie elke maand geleidelijk verhoogd om zo te kunnen voldoen aan de sterk aantrekkende vraag naar olie. Deze maand kwam een einde aan die reeks verhogingen door de productie met 100.000 vaten per dag te verminderen.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd scherp gedaald door zorgen op de markt over een economische recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken. Daardoor zou de vraag naar olie geraakt kunnen worden. Eerder dit jaar gingen de prijzen juist nog hard omhoog, vooral door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen. Dat zorgde voor recordprijzen aan de pomp. Om de brandstofprijzen te drukken, gaven de landen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) strategische olievoorraden vrij en werd door onder meer de Verenigde Staten aan OPEC-leider Saudi-Arabië gevraagd de productie sterker te verhogen.

De olieminister van Koeweit zei dinsdag voorafgaand aan de vergadering van de 23 leden van de OPEC+ dat de oliealliantie naar de markt kijkt voordat een besluit over de productie wordt genomen. Hij stelde dat wordt gekeken naar de belangen van zowel producenten als consumenten. De landen maken afspraken over hoeveel olie elk land kan oppompen om zo de prijzen te beïnvloeden. Overigens kunnen niet alle leden aan de productiequota voldoen.

Vooral Rusland zou aansturen op een flinke productieverlaging. Moskou zou zo de energieprijzen in Europa kunnen stuwen, waardoor de energiecrisis escaleert. Op die manier straft het Kremlin Europa voor de steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Naar verluidt gaat de Russische vicepremier en voormalig olieminister Alexander Novak naar de vergadering van de OPEC+.