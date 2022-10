Poolse miljoenenboete voor ING om antiwitwasaanpak

ING moet in Polen een boete van omgerekend 4,6 miljoen euro betalen. De bank zou zich in de periode tussen 2014 en 2020 niet gehouden hebben aan de regels omtrent antiwitwasbeleid. Dat bevestigde een woordvoerder van ING na berichtgeving door NRC.

Volgens de Poolse toezichthouder schoot de Poolse tak van ING, ING Śląski, onder andere tekort bij het doorlichten van klanten. Ook werd er te weinig gedaan om het risico op witwassen te voorkomen. Volgens de woordvoerder van ING wordt er momenteel gewerkt aan verbeteringen bij de Poolse divisie.

Het is niet voor het eerst dat ING op de vingers wordt getikt door een toezichthouder. In 2018 trof ING in Nederland nog een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, wegens “ernstige nalatigheid”. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. Ook in Luxemburg speelt bij ING een soortgelijke kwestie.