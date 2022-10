Proces Musk-Twitter gaat voorlopig gewoon door

De rechtszaak die techconcern Twitter heeft aangespannen tegen miljardair Elon Musk begint vooralsnog gewoon later deze maand, ondanks de recente ontwikkelingen in de overnamestrijd. De rechtbank in Delaware maakte bekend de zaak nog niet te hebben opgeschort omdat er nog geen overeenkomst van de partijen is ontvangen. Eerder deze week maakte Musk bekend alsnog Twitter te willen inlijven.

Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Daarop spande Twitter een rechtszaak aan. Musk stuurde onlangs een brief naar Twitter met de boodschap dat hij de deal alsnog wil afronden. Waarom Musk nu opeens weer verder wil met de overname werd uit de documenten niet direct duidelijk.

Twitter bevestigde dinsdag het hernieuwde overnamebod van Musk te hebben ontvangen. Diezelfde dag vroeg de rechter beide partijen om terug te komen met een voorstel over hoe nu verder te gaan met de zaak. Nu blijkt dat er nog geen beding is ingediend. Ook is nog niet gevraagd om een schorsing, aldus de rechter. Daarom zal het proces zover bekend op 17 oktober beginnen.