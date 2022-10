Reuters: VS willen geen olieproductieverlaging OPEC+

De Amerikaanse regering dringt er bij landen van de oliealliantie OPEC+ op aan om niet door te zetten met een verwachte flinke verlaging van de olieproductie. Dat meldden bronnen in het Witte Huis aan persbureau Reuters. De regering van president Joe Biden zou bezorgd zijn dat daardoor de brandstofprijzen aan de pomp weer gaan stijgen.

De OPEC+ vergadert woensdag over de productie en er wordt over gespeculeerd dat er voor november een verlaging kan komen met meer dan 1 miljoen vaten per dag om zo de olieprijzen te stutten. Er gaan zelfs geruchten dat de dagelijkse productie met 2 miljoen vaten verminderd kan worden. Vanwege de zorgen over een economische recessie zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gedaald, maar de berichten over een forse productieverlaging van de OPEC+ hebben de laatste dagen gezorgd voor een rally.

Het Witte Huis vreest dat de productieverlaging zou leiden tot hogere brandstofprijzen voor automobilisten. Washington stelt dat de economische fundamenten nu onvoldoende sterk zijn om een productieverlaging te ondersteunen, aldus de ingewijden tegenover Reuters. Bovendien ondermijnen hoge brandstofkosten de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer.

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde geen commentaar geven en zei dat wordt afgewacht welke beslissingen de OPEC+ neemt. De woordvoerder zei dat er altijd wordt gepraat met olieproducerende landen over de productie en gaf aan dat het belangrijk is dat er voldoende energie is om aan de vraag te voldoen en te zorgen voor lagere prijzen voor consumenten wereldwijd.