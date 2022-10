Shell bij schaarse winnaars op Beursplein 5 door hogere olieprijs

Olie- en gasconcern Shell stond woensdag bij de schaarse stijgers in de AEX-index op Beursplein 5. Het aandeel profiteerde van de gestegen olieprijzen. Die liepen op nadat bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden flink minder waren geworden. Een eerder bericht dat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) de olieproductie fors beperken liet de oliemarkt in eerste instantie ongeroerd, omdat een beperking alom werd verwacht.

Shell won 1,3 procent in de AEX. Branchegenoot BP pluste 1,3 procent in Londen en in Parijs steeg TotalEnergies 1,1 procent. De prijs voor een vat Amerikaanse olie dikte 1,8 procent aan tot 88,10 dollar. Brentolie won 2,1 procent tot 93,71 dollar per vat.

In de AEX sloten verder informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer en chiptoeleverancier ASMI in het groen. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was woensdag de sterkste daler. Het moederbedrijf van onder andere Thuisbezorgd.nl verloor 7,6 procent van zijn beurswaarde.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,8 procent op 664,45 punten na de stevige winst een dag eerder. De MidKap zakte 1,7 procent tot 873,505 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,2 procent. Marktonderzoekers van S&P Global meldden dat de industrie en de dienstensector in de eurozone in september voor de derde maand op rij zijn gekrompen. De bedrijvigheid in de Duitse dienstensector daalde in het hoogste tempo van de afgelopen 28 maanden.

Op Beursplein 5 was er verder aandacht voor ingenieurs- en adviesbureau Arcadis. Het bedrijf neemt zijn branchegenoot DPS Group uit Ierland over voor 232 miljoen euro, waarmee Arcadis zich nadrukkelijker mengt op de medische markt en de chipsector. Het aandeel zakte dik 4 procent.

Ajax verloor 3,3 procent. De Amsterdamse voetbalclub verloor in eigen huis met 6-1 van Napoli in de Champions League. Daarmee wordt het voor Ajax lastiger om te overwinteren in het lucratieve toernooi.

Tesco daalde in Londen ruim 4 procent. De winst van de supermarktketen bedroeg in de eerste zes maanden van het boekjaar minder dan een derde van het resultaat een jaar eerder. Het concern weet die daling aan hogere kosten, terwijl de inflatie klanten ook terughoudender maakt met luxeaankopen. Concurrent J Sainsbury zakte 4,7 procent en in Amsterdam verloor Ahold Delhaize 1,5 procent.

De euro was 0,9864 dollar waard, tegen 0,9976 dollar bij het slot van de beurshandel op dinsdag.