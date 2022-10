Stroom uit hernieuwbare bron neemt sneller toe dan stroomverbruik

De wereldwijde opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen – zon en wind voorop – groeit volgens een rapport van denktank Ember nu sneller dan de vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd blijft het gebruik van kolen en gas voor de stroomproductie groot. Ondanks de sterke groei van de duurzamere energiebronnen nam de totale uitstoot van broeikasgassen door stroomopwekking in de eerste acht maanden van dit jaar toe met 1,7 procent.

“We weten niet zeker of we de piek van het olie- en gasgebruik in de elektriciteitssector al hebben bereikt”, melden de analisten uit Londen in hun rapport. Volgens klimaatwetenschappers moet de uitstoot van broeikasgassen juist heel snel gaan afnemen om de opwarming van de aarde nog enigszins binnen de perken te houden.

De stijging van de uitstoot heeft diverse oorzaken. Om te beginnen vielen veel landen terug op steenkool. In Europa gebeurde dat onder meer door problemen met de gaslevering uit Rusland na de Russische invasie van Oekraïne. In Frankrijk viel de opwekking van kernenergie tegen doordat veel centrales in onderhoud waren. China kon door extreme droogte veel minder stroom halen uit waterkracht.

Desondanks ziet Ember ook lichtpuntjes. Energie uit zon en wind wordt steeds goedkoper, zeker afgezet tegen de torenhoge gasprijzen. In totaal nam de opwekking van stroom uit hernieuwbare bronnen toe met 416 terawattuur. Dat is ruim drie keer zoveel als het totale stroomgebruik van heel Nederland. Daarmee groeit de duurzame opwekking in een hoger tempo dan het wereldwijde stroomgebruik, dat volgens de analyse toenam met 389 terawattuur. Zodoende krijgt groene energie een groter marktaandeel.