Volvo-dochter: automakers moeten fossiele productie samenvoegen

Automakers zouden de bouw van auto’s met hybride verbrandingsmotoren moeten samenvoegen om zo schaalvoordelen te behalen nu zij zich steeds meer op elektrisch aangedreven voertuigen richten. Dat meent althans de topman van een dochteronderneming van Volvo die aandrijflijnen bouwt.

Volgens Michael Fleiss van Powertrain Engineering Sweden is “het ergste dat voor het klimaat en de wereld” kan gebeuren dat de techniek van hybride verbrandingsmotoren niet meer verder wordt ontwikkeld. Dat dreigt echter te gebeuren als autofabrikanten al hun geld in de ontwikkeling van elektrische auto’s steken.

Het samenvoegen van de ontwikkeling en bouw van hybride verbrandingsmotoren door verschillende autofabrikanten kan dat tegengaan. “Het zou in economisch opzicht zeker logisch zijn. Het is een behoorlijk duur product.”

Swedish Powertrain Engineering wil samen met een Chinees zusterbedrijf wel in dat gat duiken. De twee bedrijven, die gezamenlijk onder de naam Aurobay opereren, willen volgens Fleiss “zo snel mogelijk zo groot mogelijk” worden. “Zelfs als alle plannen en ambities uitkomen heeft in 2040 nog driekwart van de auto’s op de weg een verbrandingsmotor.”

Op geruchten dat Aurobay al in gesprek is met Renault wilde Fleiss niet ingaan. Wel zijn er veel investeerders die geld in het bedrijf willen steken, zegt hij. “Zij zien dat er nog veel te verdienen valt voordat deze technologie uitsterft.”