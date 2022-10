VS ontstemd door productiebeperking OPEC: concessie aan Moskou

De Verenigde Staten zijn ontstemd over de beslissing van de landen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland (OPEC+), om de olieproductie te beperken. Door de productie te verminderen moeten de prijzen worden gestut. Volgens de VS is deze maatregel vooral een concessie aan Moskou en de beslissing zal ook de wereldeconomie schaden, zo klinkt het.

Het dertien landen tellende OPEC-kartel onder leiding van Saudi-Arabië en de tien bondgenoten onder leiding van Rusland kwamen tijdens een vergadering in Wenen overeen de productie vanaf november met 2 miljoen vaten per dag te verminderen, aldus de groep in een verklaring. Het is de grootste productiebeperking van de landen sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in 2020. Door de beperking zullen de olieprijzen gaan stijgen, is de verwachting. Dat gebeurt in een tijd waarin landen al te kampen hebben met een torenhoge inflatie, vooral aangedreven door de gestegen energieprijzen.

“Het is duidelijk dat OPEC+ zich met de aankondiging van vandaag op één lijn stelt met Rusland”, zei de perschef van het Witte Huis in een reactie. Verder bestempelden de VS de beslissing als kortzichtig. De VS en westerse bondgenoten proberen juist de Russische economie, die sterk afhankelijk is van de energie-export, te isoleren als vergelding voor de inval in Oekraïne.