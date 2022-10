Wall Street lager na sterke rally, aandacht voor banencijfer ADP

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Daarmee werd een stapje terug gedaan op Wall Street na de sterke rally van de afgelopen twee dagen door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank minder agressief zal worden met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar het banencijfer van loonstrookverwerker ADP, dat traditioneel vooruitloopt op het banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1 procent lager op 30.027 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 1 procent, tot 3754 punten, en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.030 punten.

Volgens ADP kwamen er in september in het Amerikaanse bedrijfsleven 208.000 banen bij, wat meer is dan economen hadden verwacht. Ook meldde ADP dat de lonen verder zijn gestegen omdat werkgevers vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hogere salarissen bieden om nieuw personeel aan te trekken en werknemers te behouden. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de centrale bank meer ruimte om de rente verder te verhogen.

Twitter ging ruim 2 procent omlaag. Een dag eerder schoot het aandeel meer dan 22 procent omhoog door het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk het bedrijf toch wil overnemen. Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Waarschijnlijk wil hij met zijn ommezwaai een juridisch gevecht met Twitter over de overname vermijden.

Autoconcern Ford Motor ging licht omhoog, geholpen door een adviesverhoging van Goldman Sachs. Volgens de zakenbank is het een goed moment om aandelen Ford te kopen. Goldman Sachs verlaagde juist het koersdoel voor branchegenoot General Motors (GM), dat ruim 3 procent verloor.

Goldman Sachs zelf kreeg een adviesverlaging van beleggingsfirma Atlantic Equities en leverde bijna 3 procent in. Ook het advies voor zakenbank Morgan Stanley (min 2,5 procent) werd verlaagd. Atlantic Equities denkt dat de markt voor zakenbankieren gaat afzwakken.

Marktonderzoeker ISM komt kort na opening met cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Maandag meldde ISM al dat de bedrijvigheid in de industrie vorige maand is afgezwakt.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 87,24 dollar. Brentolie won 1,1 procent, tot 92,82 dollar per vat. De euro was 0,9888 dollar waard, tegen 0,9976 dollar bij het slot van de beurshandel op dinsdag.