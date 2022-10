Adidas kijkt kritisch naar samenwerking met Kanye West

Adidas onderzoekt of het door wil gaan met de samenwerking met rapper Kanye West. Het Duitse sportkledingmerk en de artiest werken sinds 2015 samen aan de Yeezy-schoenenlijn, maar West liet zich onlangs negatief uit over die krachtenbundeling.

“Na herhaaldelijke pogingen om de situatie privé op te lossen, hebben we de beslissing genomen de samenwerking te heroverwegen. We blijven het product gedurende die periode gezamenlijk managen”, verklaarde Adidas. West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt, beklaagde zich onder meer over de lancering van Yeezy Day door Adidas. Die feestdag ter ere van de samenwerking tussen de rapper en Adidas kwam er zonder overleg met West, zo beweerde hij onlangs. Volgens zakenzender CNBC zegt West ook dat het sportkledingconcern bepaalde ideeën van hem kopieert.

Adidas zegt dat de samenwerking met West en zijn merk Yeezy een van de succesvolste in de sportkledingbranche ooit is. “Maar we erkennen ook dat alle succesvolle samenwerkingen hun basis vinden in wederzijds respect en gedeelde waarden.”

Vorige maand brak West met modewinkelketen Gap, waarmee de artiest sinds 2020 samenwerkte. Advocaten van de artiest zeiden dat het kledingconcern te weinig door West ontworpen kleding in het assortiment had opgenomen, wat zou indruisen tegen gemaakte afspraken.