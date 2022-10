Bewerkfunctie voor Twitterberichten voor meer mensen beschikbaar

Twitter heeft de bewerkfunctie voor tweets voor meer mensen beschikbaar gesteld. Gebruikers in de Verenigde Staten die maandelijks betalen voor de dienst Twitter Blue krijgen voortaan de mogelijkheid hun berichten na publicatie aan te passen, meldt het socialmediabedrijf. Betalende abonnees in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië kregen die mogelijkheid enkele dagen geleden ook.

Twitter maakte vorige maand bekend de bewerkfunctie te testen bij een select gezelschap. De mogelijkheid om berichtjes na publicatie te kunnen bewerken zou de stress op Twitter verminderen. Tikfouten of ongelukkige formuleringen kunnen dankzij de functie binnen een half uur na publicatie van een tweet aangepast worden. Aangepaste berichten zijn te herkennen aan een speciaal icoontje. Ook staat erbij op wel tijdstip ze zijn aangepast.

Zowel intern als buiten Twitter discussiëren voor- en tegenstanders al jaren over de mogelijkheid om tweets achteraf aan te passen. Tegenstanders beweren dat de functie kan bijdragen aan verspreiding van desinformatie of haatdragende berichten.

Voormalig topman Jack Dorsey noemde het in 2020 nog erg onwaarschijnlijk dat een dergelijke functie er ooit zou komen. Tesla-baas Elon Musk, die Twitter wil kopen, peilde onder de grote schare volgers van zijn Twitter-account of er animo was voor het bewerken van gepubliceerde tweets. Een grote meerderheid was voorstander.