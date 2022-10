Biden onderzoekt alle opties na forse productieverlaging OPEC+

De regering van de Verenigde Staten onderzoekt alle mogelijkheden om de prijzen van benzine voor Amerikanen niet nog verder te laten stijgen nadat oliekartel OPEC+ heeft besloten de productie te verlagen. Het verbond van olieproducerende landen onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland kondigde woensdag aan dagelijks 2 miljoen vaten minder te produceren, om de prijs te stutten.

“We kijken naar alle alternatieven die we hebben. Er zijn veel alternatieven. We zijn er nog niet over uit”, zei de Amerikaanse president Joe Biden tegen journalisten. Het is Biden er veel aan gelegen om benzineprijzen niet verder te laten stijgen. De steeds hogere prijzen voor brandstof tasten ook zijn populariteit als president aan.

Biden zei onder meer te onderzoeken of er meer olie uit de strategische reserves van de VS moet worden vrijgegeven. Ook overweegt hij exportbarrières voor energiebedrijven in de VS op te werpen.

Met de keuze voor de stevigste productieverlaging sinds 2020 onderstreept de OPEC veel waarde te hechten aan zijn bondgenootschap met Rusland. Samen met dat land en niet-leden zoals Kazachstan vormt het oliekartel de zogeheten OPEC+. Rusland kan door sancties minder olie exporteren naar bijvoorbeeld de Europese Unie, dus is gebaat bij een hogere prijs.

Na de Russische inval in Oekraïne probeerden de VS druk uit te oefenen op Saudi-Arabië om juist veel meer olie op te pompen, om zo de sterk gestegen prijzen in te dammen. Maar dat olierijke land, de officieuze leider van de OPEC, willigde de eisen niet in. Biden zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van de OPEC+.

Drie Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden deden ook een voorstel om Arabische landen te straffen voor hun steun voor de productieverlaging. Ze hebben een voorstel ingediend om Amerikaanse troepen en wapensystemen terug te trekken uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.