Bloomberg: windmolenfabrikant GE schrapt banen om minder vraag

Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) gaat honderden banen schrappen bij zijn windmolentak, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf heeft last van een lagere vraag naar windturbines, met name voor de molens die op land worden geplaatst. De laatste jaren was die afdeling juist een van de best presterende binnen de divisie van GE die zich met hernieuwbare energie bezighoudt.

GE geeft aan van een vijfde van zijn personeel in de Verenigde Staten af te willen. Onduidelijkheid over Amerikaanse belastingvoordelen, die de bouw van nieuwe windmolens moeten versnellen, zorgde ervoor dat er juist minder in nieuwe windturbines werd geïnvesteerd. Ook hogere materiaalprijzen en personeelstekorten leidden tot problemen.

De reorganisatie van GE beperkt zich niet louter tot de VS. Ook in Europa en Azië moeten er banen verdwijnen, al is nog niet duidelijk hoeveel.

GE is niet de enige windmolenfabrikant die moeite heeft om winst te maken. Siemens-dochter Siemens Gamesa lijdt ook al enige tijd verlies en kondigde vorige week aan 2900 banen te schrappen.