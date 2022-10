Extreme opmars van aanschaf caravans en campers voorbij

De extreme opmars van de aanschaf van campers en caravans is voorbij, na de opvallende piek in de eerste jaren van de coronapandemie. Maar ook in de eerste negen maanden van dit jaar waren de verkoopcijfers van met name caravans volgens BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC hoog, op het op één na hoogste niveau van de afgelopen elf jaar.

Kopers van nieuwe campers hebben last van leveringsproblemen door de wereldwijde chiptekorten, waardoor de verkopen daarvan tot en met september met bijna 30 procent daalden vergeleken met het voorgaande recordjaar. Gebruikte campers bleven daarentegen bij vakhandels ongeveer even gewild als vorig jaar, met ruim 13.000 verkochte tweedehands exemplaren.

Dankzij ook de aanhoudende interesse in caravans benadert het aantal caravans en campers in Nederland voor het eerst de 600.000. Het is een kwestie van maanden voordat dit aantal wordt bereikt. Van dit totaal zijn er ruim 170.000 campers, wat een verdubbeling is ten opzichte van tien jaar geleden.

Nieuwe caravans kregen in de eerste negen maanden van dit jaar 10 procent minder vaak een nieuwe eigenaar dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de vakhandel ruim 5 procent minder gebruikte caravans verkocht. “Het totale park van geregistreerde caravans in Nederland daalde jarenlang, maar sinds afgelopen jaar stijgt de caravanpopulatie weer, tot bijna 418.000 stuks op 1 oktober 2022”, staat in een toelichting op de cijfers.

“Sinds de uitbraak van de pandemie zien we een grote interesse in kampeervakanties. Vliegreizen waren lange tijd maar beperkt mogelijk en vakantiegangers waren – en zijn nog steeds – op zoek naar manieren om in een eigen ‘bubbel’ op reis te kunnen”, stelt voorzitter Rolf Reinders van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven.