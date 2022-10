Hoge inflatie inmiddels ook goed te voelen in kledingwinkels

De hoge inflatie merken Nederlanders lang niet meer alleen op hun energierekening. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat ook bijvoorbeeld kleding veel duurder is geworden. Dat geldt eveneens voor de wekelijkse boodschappen in de supermarkt.

De prijzen van kleding waren in september 8 procent hoger dan een jaar eerder. In augustus was dat nog 3,3 procent. Daarmee was kleding afgelopen maand ook een aanjager van het algehele prijspeil.

De inflatie in Nederland is volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in september op jaarbasis gestegen naar 14,5 procent. De inflatie werd wederom vooral aangejaagd door de hoge prijzen voor energie. Maar die energieprijzen werken ook steeds harder door in de kosten die bedrijven maken. En die berekenen dat weer door aan de consument.

Ook de prijsontwikkeling van onderwijs had in september een verhogend effect op de inflatie, zegt het CBS. Dat komt omdat studenten in het voorgaande studiejaar nog 50 procent korting kregen op het lesgeld, cursusgeld of collegegeld. Dit was een maatregel van de overheid in verband met de coronacrisis. Dit jaar is deze korting er niet meer. Hierdoor werd het volgen van onderwijs duurder.

Daarentegen remden de prijzen aan de pomp de inflatie afgelopen maand juist wat af. Benzine was weliswaar nog steeds veel duurder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, maar het prijsverschil was niet meer zo groot als in augustus. Ook viel op dat de prijstoename van een verblijf in bungalowparken (plus 1 procent) minder sterk uitviel dan in de voorgaande maand.