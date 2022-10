Hogere opening in de maak voor beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen lijken donderdag met winst te gaan openen, na de verliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar cijfers over de Duitse fabrieksorders en de Europese winkelverkopen later op de dag.

Op Wall Street lieten de hoofdgraadmeters op woensdag kleine minnen zien en in Azië was het beeld op donderdag wisselend. De Amsterdamse AEX-index sloot een dag eerder met een verlies van 0,8 procent op 664,45 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 873,505 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,2 procent in.

De oliesector blijft in de belangstelling staan na het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie flink te gaan verlagen om zo de prijzen te ondersteunen. Dat besluit zorgde woensdag voor stijgende olieprijzen en ook winst voor olie- en gasconcern Shell op Beursplein 5. De prijs voor een vat Amerikaanse olie noteerde donderdagochtend vrijwel onveranderd op 87,74 dollar. Brentolie was eveneens nagenoeg vlak op 93,40 dollar per vat.

Shell kwam ook met een update over de gang van zaken in het derde kwartaal. Volgens Shell zal de olieproductie in de afgelopen periode uitkomen op 1,75 miljoen tot 1,85 miljoen vaten per dag. De gasproductie ligt op het equivalent van 890.000 tot 940.000 vaten per dag, aldus Shell. Het bedrijf komt op 27 oktober met volledige cijfers naar buiten.

De Duitse fabrieksorders zijn in augustus met 2,4 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Die daling was sterker dan verwacht. De orders in juli werden bijgesteld naar een plus, terwijl eerder een daling was gemeld.

In Zürich blijft Credit Suisse de aandacht trekken. De noodlijdende Zwitserse bank zou het Savoy Hotel aan de Paradeplatz in Zürich willen verkopen om zo de balans de versterken. Het luxehotel zou ruim 400 miljoen euro waard zijn. De laatste tijd zijn er zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de tweede bank van Zwitserland, waardoor de koers hard is gedaald.

De euro was donderdagochtend 0,9907 dollar waard, tegen 0,9864 dollar een dag eerder.