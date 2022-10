IMF ziet vooruitzichten wereldeconomie steeds verder versomberen

De vooruitzichten voor de wereldeconomie worden dit jaar steeds somberder. Daarom zal het Internationaal Monetair Fonds (IMF) volgende week opnieuw zijn groeiverwachtingen naar beneden moeten bijstellen, heeft topvrouw Kristalina Georgieva laten weten in een speech aan de Georgetown University.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat het fonds zijn prognoses bijstelt. “We hebben onze groeiprognoses al drie keer verlaagd, tot slechts 3,2 procent voor 2022 en 2,9 procent voor 2023. En zoals u volgende week in onze bijgewerkte World Economic Outlook (WEO) zult zien, zullen we de groei voor volgend jaar verlagen.”

In haar toespraak wees ze onder meer op de gevolgen van de oplopende rente en hoge inflatie. Dat laatste kan niet los gezien worden van de oorlog in Oekraïne, de vele sancties die zijn ingesteld tegen Rusland en de onzekerheid over gasleveringen uit dat land.

Het gevolg is dat het risico op een recessie overal flink is toegenomen. “We schatten dat landen die goed zijn voor ongeveer een derde van de wereldeconomie dit of volgend jaar te maken zullen krijgen met ten minste twee opeenvolgende kwartalen van krimp”, aldus Georgieva.