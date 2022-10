Maleisië kan door pijplijnlek minder gas leveren

Maleisië kan deze winter minder vloeibaar gemaakt aardgas (lng) leveren aan Japan door een lek in een pijplijn. Verschillende Japanse klanten kregen dat van het Maleise olie- en gasbedrijf Petronas te horen. Japan moet zich daardoor op de wereldmarkt gaan mengen en dat kan de prijs van gas weer verder opdrijven.

Een aardverschuiving vorige maand zorgde voor het pijplijnlek. Het duurt enkele maanden voordat dat gedicht is en de leveringen kunnen worden hervat. Dat lukt mogelijk rond de jaarwisseling. Handelaren schatten dat er zo’n tien scheepsladingen lng niet kunnen worden geleverd, ongeveer een vijfde van wat Japan in de maanden oktober tot en met december zou afnemen.

De prijs van lng is het afgelopen jaar al flink toegenomen, omdat Europa zich volop op de wereldmarkt is gaan mengen. Europese landen willen niet meer afhankelijk zijn van Rusland voor hun gasbehoefte en krijgen liever lng uit andere landen. Onder meer Nederland vergrootte de capaciteit om lng weer om te zetten in gasvorm.

Die extra concurrentie van Europese landen betekende al dat Aziatische landen meer voor hun gas moesten betalen. Eerder dit jaar draaiden enkele schepen met Amerikaans LNG-gas die op weg waren naar Oost-Azië ter hoogte van India om omdat de prijzen in Europa hoger lagen. Als Japan zich nu ook tijdelijk op de vrije markt begeeft, wordt de concurrentie weer groter.

Japan heeft al langer te maken met tekorten aan energie. Naar verwachting zal de regering van het land de bevolking en bedrijven oproepen energie te besparen tijdens de winter.