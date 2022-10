NVM voorziet oplopend tekort woningen door stokkende nieuwbouw

Het tekort aan woningen zal de komende jaren verder oplopen, voorziet makelaarsvereniging NVM. Het lukt namelijk nog altijd niet om genoeg woningen te bouwen, liet de sectorvereniging weten bij de presentatie van de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal.

Dat komt deels door bestaande problemen zoals het krijgen van vergunningen, maar er zijn ook nieuwe problemen ontstaan. Zo haken beleggers af omdat de rendementen te laag zijn, maar is het door de gestegen hypotheekrente ook moeilijker om kopers te vinden.

Beleggers die de investering in een bouwproject, vaak huurwoningen, op zich nemen kunnen door de gestegen rente op risicoloze wijze al meer rendement halen met hun geld. Een bouwproject met een laag rendement zien zij daardoor niet meer zitten, stellen de NVM-makelaars.

Ook de hogere hypotheekrente speelt de nieuwbouwmarkt parten. Nieuwbouw is al relatief duur door onder meer de gestegen kosten van bouwmaterialen en arbeid. Maar nu de hypotheekrente stijgt kunnen veel mensen die prijs niet meer betalen. Ook zijn kopers huiverig, omdat er veel onduidelijkheid is over de richting van de economie in de komende jaren. Als je nu een nieuwbouwwoning koopt, kun je daar immers pas over een jaar of twee à drie intrekken.

De hoge prijs van nieuwbouw kan ook maar moeilijk mee dalen met de prijzen in de rest van de markt. Ontwikkelaars hebben nu eenmaal geld uitgegeven aan grond, materialen, arbeid en vergunningen en willen die kosten wel terugverdienen.

Wat ook nog meespeelt is dat de projecten die gebouwd worden niet altijd zijn wat mensen willen kopen. Door de nadruk op binnenstedelijk bouwen worden er veel appartementen gepland. Die worden door de hoge kosten ook steeds kleiner. De meeste Nederlanders willen echter nog altijd een eengezinswoning, ziet de NVM.

De makelaarsvereniging wil dan ook dat de overheid met de sector gaat praten over wat er nodig is om de markt vlot te trekken en de tekorten aan woningen aan te pakken. Op basis van de verleende vergunningen in de eerst helft van dit jaar valt namelijk te voorspellen dat de komende jaren nog niet aan de doelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar zal worden voldaan.