Olieconcern Shell grootste daler in hogere AEX na zwakke update

Olie- en gasconcern Shell was donderdagochtend de grootste daler in de hoofdindex op de beurs in Amsterdam, na een bericht over de gang van zaken in het derde kwartaal. Volgens analisten was die update zwak. De AEX-index op Beursplein 5 is wel hoger geopend, waarmee wat werd goedgemaakt van de verliezen een dag eerder.

Shell daalde 3,2 procent. In de update meldde het bedrijf onder meer dat de raffinagemarges zijn gedaald en dat de resultaten bij de gashandel aanzienlijk lager zullen uitvallen dan in het tweede kwartaal. Volgens Shell zal de olieproductie bij de divisie Upstream uitkomen op 1,75 miljoen tot 1,85 miljoen vaten per dag. De gasproductie ligt op het equivalent van 890.000 tot 940.000 vaten per dag. Het bedrijf komt op 27 oktober met volledige cijfers naar buiten.

Shell was woensdag nog de sterkste stijger in de AEX na het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie flink te gaan verlagen om zo de prijzen te ondersteunen. Dat besluit zorgde toen voor stijgende olieprijzen. De prijs voor een vat Amerikaanse olie was donderdag vrijwel vlak op 87,74 dollar. Brentolie steeg een fractie tot 93,42 dollar per vat.

De AEX noteerde in de vroege handel verder 0,5 procent hoger op 667,74 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 883,74 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent omhoog. Londen won 0,3 procent, ondanks een verlaging van de outlook van het Verenigd Koninkrijk naar negatief door kredietbeoordelaar Fitch vanwege de omstreden belastingplannen van premier Liz Truss.

Staalconcern ArcelorMittal werd 1,3 procent lager gezet in Amsterdam na een adviesverlaging van de Zwitserse bank UBS. Volgens UBS zwakken de marktomstandigheden in de staalsector steeds verder af. Grootste stijger bij de hoofdfondsen was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een plus van 4,8 procent.

In Zürich bleef Credit Suisse (plus 4,4 procent) de aandacht trekken. De noodlijdende Zwitserse bank wil het Savoy Hotel aan de Paradeplatz in Zürich verkopen om zo de balans de versterken. Het luxehotel zou ruim 400 miljoen euro waard zijn. De laatste tijd zijn er zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de bank waardoor de koers hard is gedaald.

De euro was 0,9908 dollar waard, tegen 0,9864 dollar een dag eerder.