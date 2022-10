Shell onderuit in rode AEX na tegenvallende handelsupdate

Een flinke koersdaling van olie- en gasconcern Shell zorgde donderdag voor druk op de Amsterdamse AEX-index die in het rood stond. Shell kwam met een handelsupdate over het derde kwartaal die volgens analisten zwak was. Ook staalproducent ArcelorMittal had het lastig op Beursplein 5 door een adviesverlaging van de Zwitserse bank UBS.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 661,05 punten. De MidKap ging licht omhoog tot 873,87 punten. De beurs in Frankfurt was vrijwel onveranderd en Parijs zakte 0,4 procent. De FTSE in Londen leverde 0,3 procent in. Kredietbeoordelaar Fitch kan de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk gaan verlagen vanwege de omstreden belastingplannen van premier Liz Truss.

Zwaargewicht Shell bungelde onderaan de AEX met een min van 4,8 procent. Het concern meldde onder meer dat de raffinagemarges zijn gedaald. In het tweede kwartaal zette Shell nog een recordwinst in de boeken door de sterk gestegen olieprijzen, maar die prijzen zijn de afgelopen maanden behoorlijk weggezakt door zorgen over een economische recessie en een minder sterke olievraag. De Britse branchegenoot BP verloor 2 procent in Londen en het Franse TotalEnergies werd 1 procent lager gezet in Parijs.

ArcelorMittal volgde met een koersverlies van 3,7 procent. Volgens analisten van UBS zwakken de marktomstandigheden in de staalsector steeds verder af nu de economie aan het afkoelen is. Grootste stijger bij de hoofdfondsen was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een plus van 2,3 procent.

In Zürich kon Credit Suisse (plus 1,2 procent) weer op belangstelling rekenen. De noodlijdende Zwitserse bank wil het Savoy Hotel aan de Paradeplatz in Zürich verkopen om zo de balans te versterken. Het luxehotel zou ruim 400 miljoen euro waard zijn. De laatste tijd zijn er zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de bank waardoor de koers hard is gedaald.

De olieprijzen gingen licht omlaag, na de stijging een dag eerder na het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie flink te gaan verlagen om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 87,65 dollar en Brentolie stond ook 0,1 procent lager, op 93,25 dollar per vat.

De euro was 0,9888 dollar waard, tegen 0,9864 dollar een dag eerder.