Tarieven netbeheerders gaan volgend jaar mogelijk flink omhoog

Huishoudens zijn volgend jaar gemiddeld bijna 120 euro extra kwijt aan tarieven voor netbeheerders. Ook bedrijven die veel energie verbruiken moeten straks veel meer gaan betalen voor het transport van elektriciteit. Dat volgt volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit tariefvoorstellen die de hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de beheerders van regionale netten hebben ingediend bij de toezichthouder.

Dit jaar betalen huishoudens gemiddeld nog 397 euro aan transportkosten, dat zou volgend jaar 513 euro worden. De waakhond moet de voorstellen wel nog beoordelen en maakt de definitieve tarieven eind november bekend.

Wat je precies aan je netbeheerder betaalt vind je terug op je energierekening. Maar deze tarievenvallen buiten het verzachtende prijsplafond voor gas en elektriciteit dat het kabinet eerder deze week heeft aangekondigd.

Dat netbeheerders hun tarieven willen verhogen heeft alles te maken met de grote drukte op het elektriciteitsnet. Veel bedrijven schakelen de laatste tijd over van fossiele brandstoffen op elektriciteit van wind- en zonneparken. Ook zijn er steeds meer huishoudens met zonnepanelen, een elektrische auto of een warmtepomp. Daarom moet er steeds meer stroom getransporteerd worden.

Wat ook meespeelt is dat netbeheerders vanwege de hoge energieprijzen steeds meer geld kwijt zijn aan zogeheten netverliezen. Bij transport van elektriciteit en gas en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat namelijk veel energie verloren. In afspraken staat dat netbeheerders de energie die tijdens het transport verloren gaat voor hun rekening nemen.

Maar netbeheerders kunnen hun tarieven niet zomaar verhogen. Huishoudens en bedrijven kunnen namelijk niet kiezen van welke netbeheerder zij hun transportdiensten afnemen. Daarom stelt de ACM elk jaar als onafhankelijke toezichthouder de tarieven vast.

In de tariefvoorstellen staat ook dat bedrijven die direct zijn aangesloten op het zogeheten EHS-net van TenneT volgend jaar gemiddeld 84 procent meer zouden moeten betalen voor het transport van hun elektriciteit. Het EHS-net is het extra-hoogspanningsnet. Er is ook nog een gewoon HS-net. Voor bedrijven die daarop zijn aangesloten stijgen de transportkosten volgens de voorstellen met 51 procent.