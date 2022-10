Toezichthouder AFM pakt influencer met beleggingstips aan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Marry Plat, een beleggingsexpert op sociale media. Het is de eerste keer dat de toezichthouder met een maatregel komt tegen een zogeheten finfluencer.

Volgens de AFM heeft Plat eerder via de inmiddels uit de lucht gehaalde website geldrendement.nl reclame gemaakt voor beleggingsdiensten van Grinta Invest. Ze zou ook mensen hebben doorverwezen naar dat bedrijf, terwijl Grinta helemaal niet over de benodigde vergunning beschikte en dus illegaal was.

De AFM wil nader onderzoek doen naar de kwestie, maar krijgt geen gehoor van Plat. Nu probeert de financiële waakhond haar te dwingen om met informatie over de brug te komen. De dwangsom bedraagt 5000 euro per dag en kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

Influencers met beleggingstips zijn vaak niet neutraal, waarschuwde de AFM vorig jaar al na onderzoek. Veelal is niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in podcasts, blogs of via Instagram, YouTube of Facebook aanprijzen. Ze kunnen volgens de toezichthouder forse vergoedingen opstrijken.

De meesten van hen hebben ook geen relevante financiële opleiding of werkervaring, terwijl ze door hun volgers wel als expert worden gezien. De AFM had vorig jaar tientallen meldingen gekregen van consumenten die door tips van finfluencers veel geld hadden verloren.