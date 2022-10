Transavia investeert in start-up elektrisch vliegen FlyWithLucy

Luchtvaartmaatschappij Transavia investeert in de start-up voor elektrisch vliegen FlyWithLucy. Het is niet bekend hoeveel geld Transavia steekt in de nieuwe maatschappij, die vanaf 2025 zijn eerste elektrische vluchten gaat aanbieden vanaf het vliegveld van Eindhoven. Het gaat dan nog om vliegtuigen voor enkele personen met een bereik van ongeveer 250 kilometer.

“Elektrisch vliegen richt zich in de eerste fase op de zakelijke reiziger. Dankzij het partnership met Transavia kunnen we versneld ook elektrisch vliegen naar vakantiebestemmingen aanbieden. Rond 2030 hebben we de technologie om delen van routes van bestaande airlines over te nemen”, stelt Lucy-oprichter Teun Kraaij. Bij het vliegveld van Eindhoven slaat “een compleet nieuw ecosysteem van universiteiten, start-ups, corporates en vliegtuigbouwers de handen ineen”.

Transavia laat weten dat het nu vooral gaat om de investering en het uitwisselen van kennis en wil nog niet zeggen of er al verdere afspraken zijn gemaakt over het gebruik van elkaars diensten.