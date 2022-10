Twitter verliest op somber gestemd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben de winsten van eerder op de dag niet vast kunnen houden. De vrees voor verdere renteverhogingen door de Federal Reserve stak weer de kop op in de aanloop naar het invloedrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Beleggers verwerkten verder nieuwe ontwikkelingen in de overnamesoap rond Twitter.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 29.943,40 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1 procent tot 3744,41 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,7 procent tot 11.073,31 punten.

Het Amerikaanse rapport over banengroei in de Verenigde Staten verschijnt vrijdag. Loonstrookverwerker ADP kwam eerder deze week al naar buiten met cijfers die wezen op een sterker dan verwachte arbeidsmarkt in september, wat de Fed zou kunnen sterken in de overtuiging dat de forse renteverhogingen een vervolg kunnen krijgen. Maar het aantal wekelijke uitkeringsaanvragen viel juist hoger uit dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Twitter eindigde 3,8 procent lager. Elon Musk heeft een rechter gevraagd een rechtszaak over de overname van het socialmediabedrijf te pauzeren, omdat hij nu toch bereid is Twitter voor 44 miljard dollar te kopen. Volgens ’s werelds rijkste persoon houdt Twitter de nog boot af.

Juul was ook in het nieuws. Het bedrijf in vape-sigaretten zet zijn uitbreidingsplannen buiten de Verenigde Staten in de ijskast en is van plan meer personeel te ontslaan. Tabakswarenfabrikant Altria, dat een groot belang heeft in Juul, won 0,2 procent.

Bij de bedrijven kon Pinterest (plus 4,9 procent) op belangstelling rekenen. Zakenbank Goldman Sachs kwam met een koopadvies voor het digitale prikbord en wees daarbij onder meer op toenemend gebruik en mogelijkheden om meer geld te verdienen door Pinterest.

De maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive klom 4 procent. Het noodlijdende bedrijf schrapt nog eens vijfhonderd banen om kosten te besparen. Peloton kampt met uitdagende marktomstandigheden en volgens topman Barry McCarthy is die nieuwe ingreep nodig om het bedrijf te redden. Eerder verdwenen al duizenden banen.

General Electric sloot 1,8 procent lager na mediaberichten dat het industrieconcern banen gaat schrappen. Die reorganisatie treft de windmolendivisie, die kampt met een gedaalde vraag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 89,01 dollar en Brentolie stond 1,7 procent hoger, op 94,96 dollar per vat. De euro was 0,9801 dollar waard, tegen 0,9864 dollar een dag eerder.