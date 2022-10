Aandelenbeurzen New York duiken omlaag na banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag fors lager geopend. Beleggers op Wall Street reageerden negatief op een verrassend sterk banenrapport. Dat rapport sterkt de Amerikaanse centrale bank naar verwachting in de overtuiging dat stevige renteverhogingen door kunnen gaan om de inflatie in te dammen, omdat de economie nog niet sterk lijkt af te koelen. Chipbedrijven verloren aan waarde na tegenvallende handelsupdates van AMD en Samsung.

De Dow-Jonesindex verloor 1,1 procent tot 29.603 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 3690 punten en techbeurs Nasdaq stond in de eerste handelsminuten 2 procent lager op 10.848 punten.

Cijfers van de Amerikaanse overheid lieten zien dat er in september 263.000 banen bij kwamen in de Verenigde Staten. Dat is een sterkere toename dan in augustus en ook een hoger aantal dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Het vooruitzicht van nog hogere rentes is nadelig voor de waardering van aandelen, omdat veiliger geachte obligaties nu meer rendement opleveren. Op de obligatiemarkten steeg het rendement op schuldpapieren van de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse overheid.

AMD noteerde in de vroege handel ruim 7 procent lager. Vooral de omzet van de onderneming viel het voorbije kwartaal lager uit dan voorzien. In het kielzog van AMD verloren ook andere chipfondsen als Intel, Nvidia en Texas Instruments terrein. Dat kwam ook door de mindere prestaties van het Zuid-Koreaanse Samsung, dat onder andere zijn winst fors zag dalen als gevolg van een mindere vraag naar chips.

De aandacht ging ook uit naar Tesla (min 2,6 procent). De maker van elektrische auto’s maakte bekend met de productie van zijn elektrische vrachtwagen te beginnen. De eerste vrachtwagens moeten in december aan klanten geleverd worden.

Verder heeft Tesla-topman Elon Musk tot 28 oktober de tijd om de overname van Twitter af te ronden. Als dat niet het geval is dan, dan wordt de eerder door Twitter aangespannen rechtszaak alsnog doorgezet. Het aandeel van het socialmediabedrijf zakte 1 procent.

Levi Strauss verloor meer dan 6 procent aan beurswaarde na een tegenvallend kwartaalbericht. De jeansfabrikant is somberder over de jaaromzet, omdat koopkrachtpijn en de sterke dollar de vraag naar spijkerbroeken van het merk aantasten.