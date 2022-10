Bank of England weerspreekt claim Britse minister over beurskrach

Beweringen van de Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Karteng kloppen niet. Dat zegt de Bank of England in een brief aan het Britse Lagerhuis. De regering-Truss beweerde dat een neergang van de Britse beurzen onlangs onderdeel was van een wereldwijde daling. Maar De Britse centrale bank wijst als oorzaak nadrukkelijk naar het financiële beleid van Truss en Kwarteng.

De Britse regering kwam vorige maand met een reddingsoperatie om onder andere de koopkracht van de Britten te herstellen van bij elkaar 65 miljard pond. Deze werd gekoppeld aan de begroting. Dat zorgde voor onrust en noopte de Britse centrale bank tot ingrijpen, aldus de Bank of England (BoE).

De problemen op de financiële markten ontstonden op 23 september toen minister Kwasi Kwarteng zijn begrotingsplannen toelichtte. De schatkistbewaarder kondigde forse belastingverlagingen aan in combinatie met extra uitgaven om bedrijven en huishoudens te helpen met hun energierekening. Daarvoor moet het land tientallen miljarden ponden bijlenen, wat de vrees voedde dat de inflatie in weerwil van alle renteverhogingen alsnog blijft stijgen.

Het pakket van Kwarteng zorgde voor een forse daling van het pond. Ook veroorzaakte Kwarteng met zijn plannen een scherpe daling van de koersen van staatsobligaties. De BoE greep in met de aankoop van staatsobligaties. Daarmee werden onder andere pensioenfondsen tegen een gedeeltelijke ineenstorting beschermd.

In een brief aan de parlementscommissie voor financiële zaken zei vicegouverneur Jon Cunliffe dat de BoE geen andere keuze had dan in te grijpen. Daarmee werd voorkomen dat fondsbeheerders 50 miljard pond aan gilts dumpten en een marktcrash veroorzaakten. Toen de obligatiekoersen instortten, moesten fondsen namelijk geld ophalen om aan de vraag naar onderpand te voldoen.

De opmerkingen van Cunliffe staan haaks op het verhaal van de regering over de turbulentie op de markten. Kwarteng deed de paniek af als “een beetje turbulentie” en premier Liz Truss gaf de schuld aan wereldwijde factoren, als onderdeel van een bredere ontwikkelingen op de markten.