Beurs Amsterdam fors in het rood na banenrapport VS

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een flink verlies het weekend ingegaan. De stemming stond onder druk door het banenrapport uit de Verenigde Staten. De banengroei in ’s werelds grootste economie viel in september sterker uit dan verwacht, waardoor de Amerikaanse centrale bank meer ruimte heeft om de rente agressief te blijven verhogen tegen de hoge inflatie. Grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, maar ook onder meer de chipbedrijven hadden het lastig.

De AEX eindigde 2,2 procent lager op 647,11 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 864,59 punten. Parijs en Frankfurt leverden tot 1,6 procent in. Londen wist de schade beperkt te houden tot een kleine min.

Eerder deze week was er juist nog hoop bij beleggers dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve gas zou kunnen terugnemen bij het verhogen van de rente om zo grotere schade aan de economie te voorkomen. Maar nu de arbeidsmarkt in de VS er nog altijd goed voor staat kan de Fed gewoon doorgaan met stevige rentestappen om de inflatie te beteugelen.

Just Eat Takeaway bungelde onderaan de AEX met een min van 8,6 procent. Ook de chipbedrijven ASMI en ASML en betalingsverwerker Adyen waren in de staartgroep te vinden met koersverliezen tot 6,7 procent. Met name techbedrijven zijn gevoelig voor hogere rentes omdat ze daardoor minder aantrekkelijke beleggingen worden. Shell was koploper met een plus van 1,4 procent. Een dag eerder verloor het olie- en gasconcern nog flink na een tegenvallende handelsupdate. Ook staalproducent ArcelorMittal veerde wat op van het verlies van een dag eerder en werd ruim 1 procent hoger gezet.

In de MidKap was PostNL de grootste verliezer met een daling van ruim 7 procent. Dat had vooral te maken met een negatief rapport over de post- en pakketbezorger van Degroof Petercam. Analisten van de beleggingsadviseur wezen op een afzwakkende groei bij pakketbezorging. Sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op het Damrak was metalenspecialist AMG die 2,7 procent klom.

De olieprijzen gingen verder omhoog in de nasleep van het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie fors te verlagen om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent duurder op 92,46 dollar en Brentolie steeg 3,9 procent tot 98,10 dollar per vat. De euro was 0,9782 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder.