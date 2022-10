Britse regering vraagt mensen niet om lager energieverbruik

De Britse regering zal mensen niet vragen of ze minder energie willen gebruiken in het licht van de energiecrisis. Dat zei minister van Klimaat Graham Stuart daags nadat gas- en elektriciteitsbedrijf National Grid had gewaarschuwd voor mogelijke geplande stroomonderbrekingen deze winter voor huizen en bedrijven.

Volgens Stuart moet het volk kunnen vertrouwen op zeer sterke en diverse energievoorziening. Daarbij zijn volgens hem alle stappen genomen om komende winter in de energiebehoefte van de Britten te voorzien. Op de vraag of mensen minder energie zouden moeten gebruiken, zei Stuart: “Dat is niet de boodschap die we sturen.”

Eerder waarschuwde National Grid, die gaat over het transport en distributie van gas en stroom voor mogelijke black-outs van drie uur. Daarbij ging het dan wel om een worstcasescenario, als het land niet in staat blijkt om elektriciteit uit Europa te importeren en ook moeite heeft om voldoende gas te importeren voor zijn energieopwekking.