Chipfondsen drukken op AEX-index op Beursplein 5

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met verlies aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Ook elders in Europa was het sentiment overwegend negatief. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse banenrapport later op de dag. Verder worden de gesprekken tussen de leiders van de Europese Unie in Praag met een schuin oog in de gaten gehouden. Zij buigen zich daar opnieuw over de torenhoge energieprijzen.

In Amsterdam stonden chipfondsen in de belangstelling na tegenvallende cijferupdates van chipproducenten Samsung en AMD. Chiptoeleverancier ASMI leverde in de vroege handel 3 procent in en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Ook sectorgenoot Besi en chipmachinemaker ASML stonden bij de sterkste zakkers.

Shell was de sterkste stijger. Het olie- en gasconcern won 0,6 procent. Verder stonden alleen staalconcern ArcelorMittal en supermarktbedrijf Ahold Delhaize bij de winnaars in de AEX. De AEX-index zelf noteerde 0,6 procent lager op 657,13 punten.

Bij de middelgrote fondsen steeg Intertrust 1,2 procent. De overname van de financieel dienstverlener is weer een stap dichterbij nu de centrale bank van de Bahamas akkoord ging. Het Amerikaanse CSC maakte eerder bekend Intertrust te willen overnemen. De partijen denken de overname nog dit jaar te kunnen afronden.

De MidKap noteerde 0,3 procent lager op 871,13 punten. In Frankfurt en Parijs stonden minnen tot 0,8 procent op de borden. Londen stond licht hoger.

Ook het geplaagde Credit Suisse blijft de gemoederen bezighouden. De Zwitserse bank steeg 2,6 procent nadat het bekend had gemaakt voor omgerekend circa 3 miljard euro aan eigen schuldpapier terug te kopen. Dat gebeurt op het moment dat de bank bezig is met een grote reorganisatie. Daarbij worden vermoedelijk onderdelen verkocht om de balans te versterken.

Verder is er in Duitsland aandacht voor Adidas (min 1,6 procent) dat onderzoekt of het door wil gaan met de samenwerking met rapper Kanye ‘Ye’ West. Het Duitse sportkledingmerk en de artiest werken sinds 2015 samen aan de Yeezy-schoenenlijn, maar West liet zich onlangs negatief uit over die krachtenbundeling.

Automakers als Renault, BMW en Volkswagen noteerden tot 2,5 procent hoger ondanks sombere vooruitzichten. De koepel van Europese autobouwers ACEA verwacht ook dit jaar een krimp in de verkopen.

De euro was 0,9785 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 88,05 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent tot 94,11 dollar per vat.